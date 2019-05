Zunanji ministri EU ofenzivo na Tripoli označili za grožnjo miru v svetu

Bruselj, 13. maja - Ofenziva libijskega uporniškega generala Halifa Haftarja na Tripoli pomeni grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, so danes opozorili zunanji ministri članic Evropske unije, med katerimi je bil tudi slovenski Miro Cerar. Strani v konfliktu so pozvali k prekinitvi spopadov in nadaljevanju pogajanj pod okriljem ZN.