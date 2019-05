Močan veter povzročal številne nevšečnosti po državi

Ljubljana, 13. maja - Močan veter je čez dan povzročal številne nevšečnosti po celi Sloveniji. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so tako skupno zabeležili 33 dogodkov, od tega največ podrtih dreves ter razkritih streh. S Policijske uprave Kranj pa so sporočili, da je zaradi podrtega drevja zaprta cesta proti Jezerskem.