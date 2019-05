Velika Britanija, Francija in Nemčija obsodile porast nasilja v Siriji

London, 13. maja - Velike Britanija, Francija in Nemčija so danes Damask in njegove zaveznice pozvale h koncu stopnjevanja napetosti v severnozahodni sirski provinci Idlib. V skupni izjavi so zapisale, da z nasiljem ogrožajo možnost dolgotrajnega mirovnega sporazuma. V zadnjih tednih je tam zaradi obstreljevanja umrlo več kot 120 civilistov.