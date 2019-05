Parlamentarni odbor danes o ukrepih za zaščito schengenske meje

Ljubljana, 14. maja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo danes na zahtevo SDS obravnaval ukrepe za učinkovito zaščito schengenske meje in ustavitev nezakonitega prehajanja slovensko-hrvaške meje. Zahteva SDS je prišla po ugrabitvi Belokranjca, ki so je osumljeni štirje tujci, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito.