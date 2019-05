Rammstein bodo v petek po desetih letih izdali novo ploščo

Berlin, 14. maja - Oboževalci industrijskega metal benda Rammstein iz Nemčije so morali dolgo čakati na njihov naslednji izdelek, zdaj je tik pred izidom. V petek, 17. maja, bo izšel njihov sedmi studijski album, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Plošča nima naslova, na belem ovitku pa je vžigalica. Napovedali so jo s singloma Deutschland in Radio.