Zeleni teden EU o izvajanju okoljske zakonodaje

Bruselj, 13. maja - Letošnji Zeleni teden EU, ki poteka med 13. in 17. majem, je posvečen izvajanju okoljske zakonodaje. Izhodišče za razprave - med drugim bo v Bruslju osrednja konferenca - so ugotovitve Evropske komisije glede izvajanja te zakonodaje v EU in poročila za posamezne države.