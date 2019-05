Ministrstvo prejelo okrog 300 pripomb na spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol

Ljubljana, 13. maja - Ministrstvo za izobraževanje je na predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po javni razpravi, ki se je končala v petek, prejelo okrog 300 pripomb, so povedali za STA. Dodali so, da se je minister Jernej Pikalo pripravljen srečati s predstavniki zasebnih osnovnih šol predvidoma konec maja ali v začetku junija.