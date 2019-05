Čas za odločitev o prodaji Abanke se izteka

Ljubljana, 13. maja - Država ima še mesec dni in pol časa, da izpolni obljubo o prodaji Abanke, ki jo je dala Evropski komisiji v zameno za odobritev državne pomoči banki. Uradnih informacij o prodaji ni, neuradno naj bi ponudbe za njo oddale in do konca aprila zvišale tri banke, Nova KBM, OTP in AIK banka.