Sodba v zadevi R Mercuri postala izvršljiva

Izola, 13. maja - Vrhovno sodišče je nedavno zavrglo zahtevo Občine Izola za revizijo zoper sodbo višjega sodišča v Mariboru v gospodarskem sporu med občino in družbo R Mercuri. Občina je tako izkoristila vsa pravna sredstva, sodbo pa je že izvršila in poravnala odškodnino v višini 1,9 milijona evrov, so sporočili z občine.