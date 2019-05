Občina Moravče po oceni Termita provocira in stopnjuje pritisk

Ljubljana, 13. maja - Novinarske konference Občine Moravče "ne moremo razumeti v drugačnem smislu, kot zgolj še eno v nizu provokacij ter stopnjevanja pritiska tako na Termit kot tudi na ministrstvo za okolje in prostor in izvajalce analiz", so današnji nastop župana Milana Balažica komentirali v podjetju Termit. Občina naj bi se bala zagrožene odškodninske tožbe.