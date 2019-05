Najmlajši starši so stari 15 let, najstarejši otroci pa več kot 80 let

Ljubljana, 13. maja - Po podatkih registrskega popisa prebivalstva 2018 je bilo v Sloveniji 577.544 družin. Največ prebivalcev je živelo v družini poročenega para z otroki (800.000). Najmlajši starši so bili stari 15 let, najstarejši otroci pa več kot 80 let, so sporočili s Statističnega urada RS (Surs).