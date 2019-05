V Ljubljani in Mariboru začetek prvega festivala uprizoritvenih umetnosti Trigger

Ljubljana, 14. maja - S prestavo 6 v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) in Zavoda Maska se bo drevi začel festival sodobnih neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Trigger, pri katerem poleg SMG in Maske sodelujejo še Gledališče Glej, Moment Maribor, Flota in Via Negativa. Na prvi pilotni izdaji bodo predstavljene najdrznejše uprizoritve sezone.