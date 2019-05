Čar lesa znova spodbuja rabo lesa

Ljubljana, 13. maja - V Cankarjevem domu v Ljubljani so danes odprli 11. razstavo Čar lesa, ki promovira in spodbuja rabo lesa. Ta med drugim predstavlja številne poslovne priložnost, tudi v smeri višje dodane vrednosti, sta ob tem med drugim poudarila ministra Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec. Evropska komisarka Violeta Bulc je medtem poudarila pomen gozdov.