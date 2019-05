Prevalje, 18. maja - Na Poljani pri Prevaljah se bodo danes na slovesnosti spomnili zadnjih bojev 2. svetovne vojne na evropskih tleh. Ti so na Koroškem, kljub temu da je Evropa že od 9. maja 1945 slavila zmago nad fašizmom in nacizmom, potekali vse do 15. maja 1945.