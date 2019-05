Ljubljansko letališče v pilotnem projektu za preprostejšo prijavo na let

Ljubljana, 18. maja - Družba Amadeus z ljubljanskim letališčem, Adrio Airways in poljskim prevoznikom Lot sodeluje pri pilotnem projektu vkrcavanja z uporabo biometrije. Uspešen preizkus omogoča preprostejšo prijavo na let, varnostni pregled in vkrcanje, pri čemer se čas skrajša za okoli 75 odstotkov, so sporočili iz Adrie.