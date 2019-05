V Gorenju pogovori o kriterijih za določitev presežnih delavcev

Velenje, 13. maja - V Gorenju, kjer bo v okviru postopkov oblikovanja nove organizacije in sistemizacije delovnih mest predvidoma 270 presežnih delavcev v matični družbi, so danes potekali pogovori o kriterijih za določitev presežnih delavcev. Sindikat Skei in svet delavcev sta vodstvu Gorenja podala nekaj predlogov, je za STA sporočil sindikalist Žan Zeba.