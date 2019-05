V Galeriji P74 razglasitev dobitnika nagrade skupine OHO in razstava nominirancev

Ljubljana, 14. maja - V Galeriji P74 bodo drevi razglasili dobitnika nagrade skupine OHO 2019 in odprli razstavo nominirancev. Za osrednjo nacionalno nagrado za sodobno vizualno umetnost, namenjeno mladim umetnikom do 40. leta, so letos nominirani Nika Ham, Danilo Milovanović, Špela Škulj in Tadej Vaukman.