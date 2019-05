Medved na primeru dveh volilnih enot koaliciji predstavil možno spremembo okrajev

Ljubljana, 13. maja - Minister za javno upravo Rudi Medved se je v predstavitvi sprememb volilne zakonodaje koaliciji danes osredotočil na predlog preoblikovanja volilnih okrajev, in sicer na primeru tretje in osme volilne enote. Predlog bo predstavil tudi opoziciji, za zdaj pa kaže, da so stranke bolj naklonjene ukinitvi okrajev in uvedbi prednostnega glasu.