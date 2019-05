Na delovnih sodiščih v zadnjem času pogosti spori prekarnih delavcev in tožbe zaradi mobinga

Brdo pri Kranju, 13. maja - Na Brdu pri Kranju danes poteka akademija ob 25-letnici delovnega in socialnega sodstva. Kot so ob tem sporočili z Višjega delovnega in socialnega sodišča, so sodišča v 25 letih rešila veliko sporov. V zadnjem času so pogoste predvsem tožbe prekarnih delavcev, povečuje pa se tudi število vloženih tožb zaradi trpinčenja na delovnem mestu.