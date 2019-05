STA soočenje: Liste o prihodnosti EU (tema)

Ljubljana, 13. maja - Evropska unija potrebuje prenovo, saj potrebujemo drugačno Evropo, kot jo imamo sedaj, se v zvezi s prihodnostjo povezave strinjajo stranke in liste, ki kandidirajo na evropskih volitvah. A imajo zelo različne poglede na to, kako naj bi bila videti prenovljena unija in kaj bi morale biti njene prioritete.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Francoski predsednik Emmanuel Macron je nedavno v članku, ki so ga objavili evropski mediji, pozval k temeljiti prenovi EU. Ali unija res potrebuje prenovo in v kakšno smer bi prenova morala iti? Naštejte področja, ki bi jih izpostavili kot ključna za prenovo.

SMC

Pri razpravi o prihodnosti EU morajo biti v ospredju predvsem vsebinska in ne institucionalna vprašanja, poudarjajo in dodajajo, da je zanje ključno vprašanje zagotavljanje enotnosti in solidarnosti med državami članicami. EU je treba konsolidirati, najbolj pa poglabljati na področjih zagotavljanja konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva, socialne unije in skupne obrambne ter varnostne politike, so zapisali.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Macron je po njihovi oceni problem že za Francoze, saj ni sposoben urediti razmer niti doma. Kdor je del problema, ne bo postal del rešitve. Rumeni jopiči so le posledica. Ocenjujejo, da EU potrebuje temeljite spremembe. Edina rešitev je, da takšna, kot jo poznamo danes, preneha obstajati, saj v njej niso zagotovljeni osnovni interesi ljudi. Možna je zgolj Evropa enakopravnih in svobodnih narodov od Urala do Atlantika. Brez prave vladavine ljudstva bo EU zagotovo razpadla, so prepričani.

Zeleni Slovenije

Ustanovni očetje EU se obračajo v grobu zaradi smeri, v katero gre unija, so kritični. Ob ustanovitvi so bile glavne vrednote mir, sodelovanje in razvoj, danes pa gre, kot opažajo, predvsem v smeri zmanjševanja suverenosti držav članic. Aparat v Bruslju je postal veliko globalizirano podjetje, ki vsem diktira, kaj in kako. Prizadevali si bodo za omejitev vpliva multinacionalk, zdravo in varno okolje, zdravo hrano in skladnejši razvoj držav članic ter tudi mest in podeželja.

Dobra država

Macron je del problema, poudarjajo. Prenova unije pa mora po njihovem mnenju iti v smer večjega vpliva državljanov.

SNS

Zavzemajo se za temeljito prenovo Evropske unije, ki mora temeljiti na Evropi nacionalnih držav. Kot pojasnjujejo, to pomeni, da ima vsaka država v EU svoj glas, nikakor pa ne tako, kot je zdaj, da ena velika država izniči vse glasove manjših držav, pravijo. Do neke mere bi se lahko EU pri tem zgledovala po nekdanji SFRJ, predlagajo.

Lista Povežimo se

Verjamejo, da politika potrebuje preobrazbo. Povezati se moramo v boju proti praznim obljubam, lepim besedam in pokroviteljstvu politike ter počistiti s slabimi zakoni in starimi praksami. Šele, ko bomo politiko predramili, EU očistili prevladujočih lobistov in prelaganja odgovornosti, bomo lahko govorili o konkretnih ukrepih. Za svetlo prihodnost Slovenije in EU po njihovem potrebujemo več zelene politike, politiko, ki bo naslavljala več kot samo osebno varnost ter nov politični model, ki bo temeljil na dejanjih.

LMŠ

Prepričani so, da je sistem EU dober, težava je vodenje. Ljudje, ki vodijo EU, že dolgo nimajo več stika z realnimi problemi realnih ljudi. Tudi zato v novem mandatu zagovarjajo bolj tehnično vodenje in ne tako politično kot sedaj. Politično vodenje unije je po njihovem očitno tudi pri arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško, glede katere se predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ni postavil na stran vladavine prava, ker sta s hrvaškim premierjem iz iste evropske politične opcije.

NSi

EU se je znašla na razpotju, izpostavljajo. Ločevanje od vrednot ustanovnih očetov EU nas je pripeljalo do današnje situacije. Unija mora premisliti, kaj in kako učinkovito delati skupaj, saj si samo dobro delujoča zveza lahko povrne zaupanje državljanov in odigra vlogo na svetovnem odru, poudarjajo. Med področji izpostavljajo razbremenitev državljanov nepotrebnih postopkov ter razvojne ukrepe, ki bi naslavljali probleme migracije znotraj EU. Prizadevajo si za enakomernejši razvoj EU na vseh področjih.

SDS&SLS

Po njihovem mnenju so pred EU prelomni časi. Na eni strani se krepijo sile, ki si prizadevajo za unifikacijo unije in vse večjo moč Bruslja, kar po njihovi oceni ni dobro za EU. Treba je dokončati prenovo zagotavljanja varnosti, zaščite ljudi pred terorizmom, nezakonitimi migracijami, večanja obrambne sposobnosti, vključno s kibernetsko varnostjo. V naslednjih letih bomo morali vzpostaviti temelje socialne unije ter skrbeti za ohranjanje močnega in konkurenčnega evropskega gospodarstva v svetu, menijo.

Domovinska liga

Menijo, da je EU nasedel projekt, kar dokazuje agonija brexita. EU potrebuje prenovo, a ne take, kot si jo zamišlja Macron, s pospešeno federalizacijo in vzpostavitvijo Združenih držav Evrope. Odlika EU je 508-milijonski prostor svobodne trgovine, politična nadgradnja pa bi morala temeljiti na doslednem uresničevanju načela subsidiarnosti. Potrebujemo več Evrope in manj Bruslja, izpostavljajo.

SD

Potrebujemo drugačno Evropo, bolj pravično, solidarno in napredno, izpostavljamo. Ne samo gospodarska, postati mora socialna unija, s prvo nalogo odpraviti neenakost in revščino, ob hkratni nujni širitvi, najmanj na Zahodni Balkan. Potrebujemo večjo vlogo nacionalnih parlamentov, močnejše skupne politike unije in pristojnosti, ter vodilno vlogo na področju boja proti podnebnim spremembam. EU mora po njihovem postati bolj demokratična in bolj učinkovita.

Levica

Izpostavljajo tri področja za prenovo unije. Prvo je demokratizacija njenih institucij, kjer mora glavno mesto dobiti parlament kot edino demokratično izvoljeno telo. Drugo področje je vzpostavitev socialne unije z določitvijo minimalnih socialnih standardov v članicah. Tretje pa je evropski zeleni New Deal, program za okoljsko prenovo evropskega gospodarstva.

DeSUS

EU po njihovi oceni potrebuje novo vezivo, okrepljeno zavest o tem, da nam je vsem zaradi te povezave bolje. A pozivi iz zastraženih palač temu ne koristijo. Koristi bolj iskren dialog z državljani, več upoštevanja njihovega glasu ter predlogov in več zavzetosti pri reševanju vprašanj, ki zadevajo naše življenje zdaj in v prihodnosti: socialne pravičnosti, varnosti v vseh pogledih, tudi okoljskem, ter zajezitev denarnih tokov, ki koristijo lobijem in ozkim interesnim skupinam, poudarjajo.

SAB

Izpostavljajo, da je treba spremeniti pogosto tudi utemeljen občutek, da je Slovenija v EU drugorazredna država. Kot drugorazredni smo obravnavani, ker so naši evroposlanci doslej med drugim delali za lastne interese, izpostavljajo. To se mora po volitvah spremeniti. Menijo, da je članstvo v EU pozitivno vplivalo na življenje Slovencev - imamo odprte notranje meje, enoten trg in iz EU prejemamo razvojna sredstva. To je treba ohraniti in z odločnim zagovarjanjem stališč Slovenije povečati vpliv v EU, dodajajo.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve