Kitajci v Laškem osvojili osem zlatih kolajn

Laško, 11. maja - V Laškem se je končal 16. Slovenia Open Thermana Laško, kjer se je na namiznoteniškem turnirju v štirih dneh predstavilo 427 športnic in športnikov invalidov, ki so lovili točke na paralimpijske igre in uspeh na največje turnirju na svetu. Kar osem zlatih odličij so osvojili Kitajski mojstri malega loparja.