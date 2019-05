Velenjčani in Novomeščani za pokalno zmago

Novo mesto, 12. maja - Dvorana Marof v Novem mestu bo danes ob 17. uri prizorišče moške finalne rokometne tekme za pokal Slovenije. Po sobotnih razburljivih polfinalnih obračunih so si finalni nastop zagotovili velenjski in novomeški rokometaši. Prvi so premagali papirnate favorite iz Celja z 29:27 (18:12), drugi pa lokalne tekmece iz Ivančne Gorice s 24:20 (12:10).