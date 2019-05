Slovensko odbojkarji proti Izraelcem po drugi krog olimpijskih kvalifikacij

Portorož, 11. maja - Slovenski odbojkarji na mivki, Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak ter Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin, so v Portorožu nastopili v 1. krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu. Po zmagi nad Severnimi Irci in porazu s Čehi jih v nedeljo čaka odločilni obračun proti Izraelcem. Dekleta bodo jutri igrala proti Bolgariji in Latviji.