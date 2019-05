Flensburg, 11. maja - Pri rokometnem klubu Flensburg so ostro obsodili krst novincev v svojem podmladku, o katerem se je razpisal tednik Spiegel. Pri slednjem so med drugim poročali, da so marca 2016 novemu soigralcu ob sprejemu v ekipo na krstu s kleščami ščipali bradavice na prsih.