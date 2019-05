Policija prijela pet tujcev, ki so z ukradenim vozilom nedovoljeno vstopili v državo

Maribor, 11. maja - Policija je prijela pet tujcev, državljanov Libije, Maroka in Alžirije, ki so v petek z ukradenim vozilom nedovoljeno vstopili v Slovenijo in bili nato pri Tepanju udeleženi v prometni nesreči. Vsi so zaprosili za azil in so jih prepeljali v azilni dom v Ljubljani.