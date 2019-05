Klara Sax v Pivki s 3. konstruktivistično razstavo

Pivka, 11. maja - Hiša kulture v Pivki je od petka prežeta z duhom avantgarde, saj so odprli 3. konstruktivistično razstavo Klare Sax, ki se navezuje na delo Avgusta Černigoja. Skozi mešanico vizualne, prostorske in literarne poezije ter ironijo in igrivostjo prinaša kritičen pogled na vsesplošno komercializacijo družbe.