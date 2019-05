Budimpešta, 11. maja - Rokometašice Györa so prve finalistke zaključnega turnirja lige prvakinj v Budimpešti. Madžarke so v polfinalu brez težav odpravile Vipers Kristiansand z 31:22 (18:8). V nedeljskem finalu se bo Györ meril z boljšim iz drugega polfinalnega obračuna med Metzem in Rostov-Donom.