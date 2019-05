Vreme: Dež bo do jutra zajel večji del države

Ljubljana, 11. maja - Zvečer bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo večinoma oblačno, predvsem ponekod na zahodu bo občasno deževalo. Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra zajel večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.