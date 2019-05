Maribor, 11. maja - Nogometaši Maribora so v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti ljubljanski Olimpiji z 0:3 (0:3). To pomeni, da si Štajerci že niso zagotovili 15. naslova državnega prvaka. Mariborčani imajo pred Olimpijo osem točk prednosti, do konca prvenstva pa so še štirje krogi.