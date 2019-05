Le prva trojka na 63. pohodu Pot ob žici pod dvema urama

Ljubljana, 11. maja - Jan Samide, Uroš Rozman in Primož Porenta so zmagali v teku trojk na tradicionalnem 63. pohodu Pot ob žici v Ljubljani. Na 29 kilometrov so edini tekli pod dvema urama (1:57:50). Med mešanimi ekipami z najmanj eno žensko so zmago slavili Matej Poljanšek, David Pagon in Saša Pisk (2:12:19).