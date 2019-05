Pred obalo Malte rešili več deset migrantov

Valletta, 11. maja - Malteška vojska je pred obalo Malte rešila 85 migrantov, ki so z lesenimi čolni na morju zašli v težave. Migrante je na krov sprejela patruljna ladja in jih pripeljala na otok, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz vojske te sredozemske otoške državice.