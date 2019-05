Zlati lev za najboljši paviljon beneškega bienala Litvi

Benetke, 11. maja - Ob odprtju 58. beneškega umetnostnega bienala z naslovom May You Live in Interesting Times so zlatega leva za najboljši nacionalni paviljon podelili Litvi, posebno omembo pa namenili belgijskemu paviljonu. Zlatega leva za najboljše delo na glavni razstavi je prejel Arthur Jafa, srebrnega leva za mladi up pa umetnica Haris Epaminonda.