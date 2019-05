Ledeni možje in polulana Zofka ne bodo razočarali

Ljubljana, 12. maja - Ledeni možje, ki godujejo od danes do torka in po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni in deževje sredi maja, ne bodo razočarali. Danes se bo tako zgodila nova izrazita sprememba vremena, so za STA povedali na agenciji za okolje. Nekaj dežja bo tudi v sredo, 15. maja, ko goduje sv. Zofija, v ljudskem jeziku znana kot polulana ali uscana Zofka.