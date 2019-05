Hrvaška stranka HSS zaradi Tajanija in Orbana izstopila iz EPP

Zagreb, 11. maja - Glavni odbor Hrvaške kmečke stranke (HSS) je v petek odločil, da stranka izstopi iz Evropske ljudske stranke (EPP). Kot razlog za to so navedli članstvo predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, madžarskega premierja Viktorja Orbana in srbskega predsednika Aleksandra Vučića v EPP, ki po njihovem izražajo želje po hrvaškem ozemlju.