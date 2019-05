Vreme: Deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 11. maja - Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo v zahodni Sloveniji, predvsem tam se bodo popoldne in zvečer pojavljale manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.