Milwaukee izgubil Španca Gasola do konca sezone

Milwaukee, 11. maja - Španec Pau Gasol, center severnoameriške košarkarske ekipe Milwaukee Bucks, je moral predčasno končati sezono v ligi NBA. Gasolu so po lasnem zlomu kosti uspešno operirali levo stopalo, so sporočili iz tabora Milwaukeeja. Košarkarji Milwaukeeja so postali letos prvi polfinalisti lige NBA, potem ko so s 4:1 izločili Boston Celtics.