Ljubljana, 11. maja - Nogometašice KMN Slovenske gorice so nove in stare državne prvakinje ženske futsal lige. Z zmago na peti tekmi finala 6. sezone s 5:3 so s 3:2 v zmagah ugnale ŽNK Celje. S tremi goli se je najbolj izkazala Tanja Vrabel, tudi prva strelka lige.