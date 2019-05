Golden State prek Houstona v konferenčni polfinale

Houston, 11. maja - Košarkarji Golden State Warriors so na krilih Stephena Curryja na šesti tekmi v Teksasu s 118:113 premagali Houston Rockets in se s 4:2 v zmagah uvrstili v polfinale severnoameriške lige NBA. Dvakratne zaporedne prvake, ki so igrali brez poškodovanega Kevina Duranta, je v finale zahoda popeljal Curry, ki je svojih 33 točk dosegel v drugem polčasu.