Borzni teden v New Yorku v znamenju trgovinskih sporov med ZDA in Kitajsko

New York, 11. maja - Osrednji borzni indeksi v New Yorku so v minulem tednu nazadovali, čemur je botrovala zaostritev trgovinskih sporov med ZDA in Kitajsko. Indeksi so v petek kljub pomanjkanju napredka v pogajanjih med državama sicer napredovali, ker je vlagatelje zajel optimizem, da se bodo sčasoma nekaj že dogovorili.