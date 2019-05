Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 5.)

Ljubljana, 10. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da bo Slovenija ob mednarodnem dnevu čebel papežu Frančišku podarila čebelnjak, o pogovoru slovenskega predsednika Boruta Pahorja in nemškega predsednika Franka Walterja Steinmeierja o vlogi mladih v Evropski uniji in da je slovenska policija v tovornem vozilu zaplenila 1,8 milijona evrov gotovine.