Osumljencem ugrabitve Belokranjca preiskovalni sodnik odredil pripor

Novo mesto, 10. maja - Vsem trem osumljencem sredine ugrabitve 79-letnega Belokranjca je preiskovalni sodnik danes po zaslišanju odredil pripor, so za STA potrdili na novomeški policijski upravi. Gre za 25-letnega državljana Maroka in 18-letna Alžirca, ki so jih po dogodku prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili v Slovenijo.