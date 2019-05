Ameriško-kitajska pogajanja zaenkrat brez dogovora

Washington, 10. maja - Trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko v Washingtonu so prekinjena, dogovora ni, zaenkrat pa ni znano, ali je tokratni krog pogajanj, ki naj bi se končal danes, že zaključen. Ameriški pogajalci so odšli v Belo hišo, medtem ko se kitajska delegacija z ameriškim predsednikom tokrat ni sestala.