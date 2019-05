SD za čezmejno sodelovanje s sestrskimi strankami

Gorica, 10. maja - Slovenski socialdemokrati (SD) so danes v Gorici s kolegi iz Demokratske stranke v Furlaniji-Julijski krajini in socialdemokratov na avstrijskem Koroškem podpisali skupni politični manifest o sodelovanju sestrskih strank Za prihodnost Evrope. Sopodpisa v Gorici se je udeležil kandidat SD za evropskega poslanca Matjaž Nemec, so sporočili iz stranke.