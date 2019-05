Na predobravnavnem naroku danes obtoženi podkupovanja v zdravstvu

Ljubljana, 13. maja - Na ljubljanskem okrožnem sodišču bo danes predobravnavni narok za radiologa Zorana Miloševiča in več soobtoženih v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Ključni očitek v obtožnici je, da so zdravniki na svoje osebne račune doma in v tujini prejeli denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju.