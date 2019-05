Prek National Geographica Slovenijo spoznavali milijoni

Ljubljana, 10. maja - Na digitalnih kanalih medija National Geographic je od 14. januarja do 21. aprila v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) potekala digitalna kampanja, ki je predstavljala Slovenijo. Na STO so zadovoljni z rezultati, saj so bili obiskovalcem spletnih portalov in družbenih omrežij oglasi prikazani večmilijonkrat.