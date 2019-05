V Tržiču že 47. dnevi mineralov, fosilov in okolja

Tržič, 11. maja - V organizaciji Turističnega društva Plac Tržič in Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije se danes v Tržiču začenjajo že 47. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja - Minfos. Na dvodnevni prireditvi tudi letos pričakujejo številne ljubitelje naravne dediščine.