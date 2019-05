Letošnjo Slovensko turistično borzo bodo gostile Terme Olimia

Ljubljana, 12. maja - Med 16. in 18. majem bo potekala letošnja Slovenska turistična borza (SIW). Največji poslovni dogodek slovenskega turizma bodo tokrat gostile Terme Olimia v Podčetrtku. Borza je namenjena spoznavanju in trženju turistične ponudbe Slovenije, krepitvi partnerstev in spodbujanju novih povezav.