Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 10. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,41 odstotka na 868,67 točke. Posredniki so ustvarili za 1,18 milijona evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice Krke, NLB in Triglava. Te so pridobile ali stagnirale, medtem ko so se delnice Luke, Save Re in Telekoma pocenile.