V Tivoliju danes piknik pravične trgovine

Ljubljana, 11. maja - Društvo Focus in Pravična trgovina Slovenija danes, na svetovni dan pravične trgovine, na zelenici blizu Čolnarne v parku Tivoli v Ljubljani pripravljata Fair Trade piknik. Zbrani bodo na dogodku izmenjevali oblačila, igrače, semena in sadike, delili mnenja in uporabno znanje ter odpirali različne poglede na svet in EU.