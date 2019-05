V dveh dnevih policisti odkrili vsaj 100 ilegalnih migrantov

Murska Sobota/Koper/Novo mesto, 10. maja - Ljutomerski policisti so v Razkrižju ustavili kombi s 13 migranti, ki so nezakonito vstopili v državo. Vsi so po postopku zaprosili za azil. Tujcem, ki so jih prevažali, so odvzeli prostost in jih bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Skupno so v zadnjih dveh dnevih policisti prijeli vsaj 100 tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.